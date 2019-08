Ventimiglia, ‘caso’ fontana spostata. Anche chef Rubio scivola sulla fake news

Ventimiglia. Anche chef Rubio (al secolo Gabriele Rubini), noto per il suo programma sulle osterie per camionisti, è ‘scivolato’ sulla fake news della fontana che il sindaco di Ventimiglia, Gaetano Scullino, avrebbe – ma solo per i detrattori – spostato per non far bere e lavare i migranti.

«Nel frattempo a Ventimiglia, rotoli d’umanità al cesso», scrive l’ex rugbista che nei giorni scorsi si è recato a Lampedusa insieme all’attore americano Richard Gere per aiutare i migranti a bordo della Open Arms.

«Vergognatevi voi che credete all’invasione – aggiunge lo chef nel suo ‘tweet’ – che non sapete più accogliere e che incolpate il diverso di drammi personali mai veri e che avete solo sentito dire da altri come voi. Fate ride #apartheid». E’ il commento di Rubio.

Peccato che la fontana posta all’ingresso dei giardini pubblici Tommaso Reggio sia stata solo portata a riparare perché rotta. E, per inciso, come ribadito dal sindaco Gaetano Scullino, «di fontane a Ventimiglia ce ne sono 32. Di quelle che abbiamo trovato non funzionanti, quando ci siamo insediati, ne abbiamo riparate già sei e continueremo a farlo per il decoro della città. Le fontane, ovviamente, sono per tutti: cittadini, turisti e migranti».