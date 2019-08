Ventimiglia. Un parcheggio per disabili con relativa segnaletica collocata sul marciapiede e cassonetti della spazzatura davanti al monumento dei caduti. A segnalare la situazione, chiedendo di spostare il tutto di qualche metro, è Giuseppe Basso, consigliere A.N.G.E.T. di Ventimiglia che ha scritto una lettera indirizzata al sindaco.

«Buongiorno Sig. Sindaco, Le Srivo a nome della Sez. A.N.G.E.T. Ventimiglia, di cui sono consigliere e fotografo.

In via Giovanni XXIII di fronte e affianco al monumento dei caduti in Guerra Genieri e Trasmettitori, è stato posto un parcheggio dei disabili, con messa in dimora il cartello segnaletico di fronte al Monumento (sul Marciapiede), nonostante che vi era altro spazio disponibile per detto parcheggio, poi i contenitori dei rifiuti che erano sul lato mare vicino al giardinetto, sono stati spostati a fianco del Monumento.

Certo che queste cose non fanno bella figura con le autorità civile e militare Italo/Francese quando vengano effettuato le cerimonie (prossima 13/10) il palo impedisce di fare delle foto ai partecipanti (portabandiere ed autorità) che si fermano vicino al monumento, (viene il paolo in mezzo.), poi i contenitori che sono quasi vicino al palco ove salgano le autorità e i vari premiati.

Chiediamo se possibile spostarli in altro luogo.

La ringraziamo per quando vorrà fare, Le inviamo cordiali saluti e ringraziamenti».