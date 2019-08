Ventimiglia Calcio, tre annate delle giovanili in corsa per i regionali

Ventimiglia. In questi giorni inizia anche la stagione 2019-20 delle giovanili granata.

Il Ventimiglia Calcio ha iscritto alle qualificazioni per le fasi regionali tre categorie: under 17 (2003), under 16 (2004) e under 15 (2005).

L’inizio della preparazione è stata fissata al 19 agosto per tutte e tre le annate.