Ventimiglia Calcio e Camporosso scendono in campo in preparazione del derby di domenica

Ventimiglia. In vista del derby di domenica pomeriggio, Camporosso e Ventimiglia Calcio scendono in campo questa sera (alle 20) per una doppia sfida amichevole.

I rossoblu sfideranno a Pian di Poma la Virtus Sanremo (Seconda categoria), mentre al Morel i granata testeranno la loro condizione contro il Don Bosco Vallecrosia Intemelia (Prima categoria).

Nel primo turno di Coppa il Camporosso ha battuto a sorpresa il Taggia, mentre il Ventimiglia è reduce dal pareggio interno contro la Dianese&Golfo.