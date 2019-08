Ventimiglia. I bimbi della scuola estiva Asd ‘Non solo sport’ di Daniela Moro hanno acquistato e piantato oggi tre magnolie nei giardini pubblici Tommaso Reggio. Aiutati da un giardiniere comunale, alla presenza del sindaco Gaetano Scullino, degli assessori Mabel Riolfo e Tiziana Panetta, e del consigliere Francesco Mauro, bambini e ragazzi hanno contribuito a piantare i tre alberi che cresceranno rigogliosi grazie anche al loro impegno di annaffiarli e curarli.

«Gli alberi non sono solo necessari e utili per l’apporto fondamentale di ossigeno per la nostra esistenza in vita – ha dichiarato l’assessore Mabel Riolfo – Una parte essenziale della catena alimentare, utili per combattere il riscaldamento climatico e a contribuire alla pulizia dell’aria, ma nei nostri giardini sono oggi anche necessari a riparare dal sole i bambini che giocano e chi li frequenta».

«Questi sono i vostri alberi – ha detto il sindaco ai bambini – Quando sarete grandi e tornerete qui vi ricorderete del giorno in cui li avete piantati e ne sarete orgogliosi».