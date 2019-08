Ventimiglia. Prima di consegnare allo chef Pinuccia Beglia, storica ristoratrice dei ‘Balzi Rossi’, il San Segundin d’argentu 2019, il sindaco Gaetano Scullino ha chiesto al vescovo diocesano, monsignor Antonio Suetta, di tornare nella commissione per la scelta del vincitore, invitandolo a far parte attiva, come in passato, dell’importante celebrazione – anche profana – del santo patrono San Secondo.

«Fino a qualche tempo era importante anche la parola del vescovo, che faceva parte del comitato insieme al sindaco – ha detto Scullino – E decidevano tutti insieme, anche perché la premiazione si svolgeva in cattedrale e quindi era giusto un certo riconoscimento e segno di rispetto. Poi non so perché in questi anni si è un po’ modificato. Ma io amerei veramente molto che il signor vescovo continuasse a dire qualcosa per quanto riguarda questo premio, anche perché parliamo del santo patrono e ci terrei in maniera particolare. Ci confronteremo, ma vorrei davvero riprendere dove ho lasciato»

Scullino ha anche chiamato sul palco l’ex sindaco e attuale consigliere di minoranza Enrico Ioculano: «La commissione che ha scelto di premiare Pinuccia Beglia è avvenuta sotto la sua amministrazione, è giusto così», ha detto.