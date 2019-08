Ventimiglia, algerino scippa donna al mercato. Catturato dalla polizia locale

Ventimiglia. La polizia locale ha catturato un algerino di 22 anni, sbarcato in Italia a luglio, che aveva appena scippato una donna di 52 anni, abitante a Vallecrosia, rubandole la borsa mentre faceva la spesa al mercato ortofrutticolo in pieno centro.

Gli agenti hanno subito preso il giovane che stava scappando e lo hanno accompagnato in caserma, dove dopo la denuncia a piede libero per furto hanno avvertito la Questura in modo che possa emettere un decreto di espulsione nei confronti dell’algerino.

La borsa, contenente poco più di 50 euro oltre agli effetti personali, è già stata restituita alla proprietaria. Sembra che la donna stesse scegliendo frutta e verdura da acquistare quando lo straniero, approfittando della sua distrazione, le ha sfilato la borsa per poi scappare. Alcuni presenti lo hanno inseguito, ma alla fine è stato fermato da una pattuglia della locale.