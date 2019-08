Ventimiglia, al MAR chiusura della mostra “Madre Terra: nelle nostre mani”

Ventimiglia. Domani, sabato 17 agosto alle ore 17.30, si concluderà la mostra “Madre Terra: nelle nostre mani” di Patrizia A. Salles, l’esposizione, che tanto successo di pubblico e di critica ha raccolto, sarà al centro di una conversazione fra l’artista americana e Fabio Piuma, da molti anni attento e insostituibile curatore del Museo.

Nell’incontro conviviale il pubblico verrà coinvolto in un dialogo sul rapporto fra alcune opere di Patrizia e alcuni reperti esposti, in particolare si rivolgerà uno sguardo all’iconografia delle antiche divinità presenti nel percorso archeologico del Museo. Al termine un piccolo rinfresco per brindare a futuri progetti.