Ventimiglia. Il Sestiere Cuventu ha trionfato nel 43esimo ‘Agosto Medievale’, quest’anno dedicato al tema ‘Calamità e catastrofi naturali nella Contea di Ventimiglia’. Sette giorni in cui la città ha riscoperto il suo passato grazie all’Ente Agosto Medievale che anche quest’anno è riuscito a coinvolgere i sestrieri della città (ad eccezione dell’Auriveu che non parteciperà per motivi tecnici) e le varie realtà locali.

La classifica:

Ambientazioni: 1 Cuventu, 2 Ciassa, 3 Marina, 4 Campu, 5 Burgu.

Classifica palio comunale che si ottiene sommando il punteggio ottenuto delle tre discipline ciochi storici, regata e ambientazioni, 1 pari merito Cuventu e Ciassa, 3 Marina, 4 Campu, 5 Burgu.

In caso di parità il palio va al primo classificato nella rievocazione storica, quindi, in questo caso, al Cuventu.

[Foto di Marco Maiolino]