Ventimiglia a caccia di contributi per ristrutturare edifici pubblici. Riapre al più presto la scuola Cavour

Ventimiglia. La Giunta Scullino prosegue la sua attività di pianificazione e ricerca di contributi. Nonostante siano trascorsi solo tre mesi, ragionando a 360 gradi, ha predisposto la richiesta di compartecipazione a contributi finalizzati all’adeguamento degli edifici o delle strutture pubbliche, di esclusiva proprietà dell’Ente e con destinazione d’uso pubblico, alla vigente normativa sismica ovvero anche alla messa in sicurezza edile e/o impiantistica, con priorità agli edifici e alle strutture scolastiche.

La programmazione orientata dal programma amministrativo prevede la realizzazione di progetti di fattibilità tecnica ed economica e/o di progetti definitivi, finalizzati all’adeguamento di alcuni edificio, precisa l’assessore ai lavori pubblici Gianni Ascheri che aggiunge: «Nel scegliere su quali edifici pubblici intervenire con priorità, abbiamo, con l’assessore ai servizi sociali ed educativi Mabel Riolfo e unitamente al Sindaco Scullino, deciso di orientarci verso gli edifici scolastici». Continua l’assessore Mabel Riolfo: «Ventimiglia ha molte scuole, quindi abbiamo dovuto scegliere in base alla criticità esistenti più urgenti. Ci siamo quindi orientati all’edificio ospitante la scuola primaria e per l’infanzia di via Nervia che ospita anche la direzione didattica dell’Istituto Comprensivo Statale n. 2 “Cavour” e agli edifici della Media Cavour di via Lascaris/Garibaldi e della Scuola per l’Infanzia Regina Margherita».

«In questi giorni – concludono i due assessori Gianni Ascheri e Mabel Riolfo – abbiamo anche affidato l’incarico all’architetto Andrea Folli per verificare l’effettiva fattibilità di costruire la nuova scuola a Ventimiglia Alta che comunque non potrà essere utilizzata prima di tre anni». «In questi tre anni le famiglie di Ventimiglia alta non potevano restare senza scuola, allora, come promesso dal Sindaco Scullino e da tutta la sua coalizione, abbiamo già dato incarico di procedere con gli interventi necessari per aprire al più presto la vecchia scuola del centro storico, sula base di un incarico affidato all’Ing. Marco Risso».

La chiusura della scuola del centro storico era stata predisposta lo scorso 12 marzo dall’ex Sindaco Enrico Ioculano. Le classi sono state spostate negli altri plessi dell’Istituto comprensivo statale n° 2 ‘Cavour’ dell’Istituto n° 1 ‘Biancheri’ di Ventimiglia.

«Siamo vicini alle famiglie – dichiarano dall’amministrazione Scullino – e vogliamo cercare di creare, nonostante in bilancio non vi siano somme stanziate e le enormi difficoltà burocratiche, di attivare ogni canale possibile affinché i ragazzi studino in luoghi sicuri e accoglienti».