Vallecrosia, sul lungomare va in scena la “Notte blu”

Vallecrosia. Sul lungomare G. Marconi di Vallecrosia, dalle 19 all’1, di lunedì 12 agosto, appuntamento con la manifestazione più attesa del calendario eventi estivi vallecrosino: la “Notte blu”. Musica, divertimento, shopping. attrazioni e degustazione di tantissime birre artigianali.

Saranno presenti i seguenti birrifici artigianali, accuratamente selezionati da My Personal Beer Corner e Food Around, che proporranno una selezione di importanti etichette brassicole provenienti da Piemonte e Liguria:

dalla Liguria:

• Scarampola – Millesimo – (Sv)

• El Issor – Sassello – (Sv)

dal Piemonte:

• Birra Frè – Carrù (To)

• Birrificio Castagnero – Carrù (Cn)

• Sta Brau – Bra (Cn)

Durante la serata molte le iniziative di animazione a corredo sul lungomare di Vallecrosia: Lo spettacolo piromusicale (fuochi d’artificio a tempo di musica), a cura della Ditta Setti FireWorks di Genova, avrà luogo come di consueto alle 23. Non mancherà la musica di band che si esibiranno rigorosamente dal vivo e precisamente: i Blue Velvet Sound, i Play Race, gli Strangevocals, i Feeling Good e la Family Band Gospel Choir.

In passeggiata ci saranno anche le bancarelle del Mercatino dell’Hobbystica a cura dell’Associazione AnticoDoc. Per i più piccoli l’attrazione principale sarà Vallecrosia Beach il Parco Giochi Gonfiabili, presente per tutto il periodo estivo al centro della passeggiata.

“Notte blu” è organizzata dal Comune di Vallecrosia, assessorato al Turismo e Manifestazioni, con il patrocinio di Regione Liguria, con la sponsorizzazione di Conad, Ops Group, Banca di Caraglio, Calcestruzzi Val Roja, Masala S. r. l., Cirfood, Tesorini, Carige, associazione culturale Modern Sound School, in collaborazione con Pro Loco Città di Vallecrosia.

Per Informazioni: Comune di Vallecrosia – Ufficio Turismo e Manifestazioni, tel. (+39) 0184 2552214, e-mail: turismo@comune.vallecrosia.im.it.