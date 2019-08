Vallecrosia. Mercoledì 28 agosto a partire dalle 20, l’Associazione “Gli amici del Lungomare di Vallecrosia” presenterà la terza edizione di “Sport meets food” connubio tra sport e cibo.

La manifestazione sarà aperta dallo spettacolo degli sbandieratori del “Sestiere Burgu” alle 20,30 in Largo Marinai d’Italia, in seguito il Lungomare Marconi si animerà con la partecipazione di 24 associazioni sportive del comprensorio.

Alle 21, sempre in Largo Marinai d’Italia ci sarà l’esibizione della scuola di danza “Urban Theory” reduce dallo show “Italia’s Got Talent” dove sono stati premiati da Federica Pellegrini con l’Oro che gli ha permesso di partecipare alla finale.

Sin dalla sua prima edizione “Sport Meets Food” è dedicata alla memoria di Luca Borgoni, giovane ventiduenne che l’8 luglio 2017 perse la vita partecipato al “vertical” del Cervino X Trail. Il ragazzo avrebbe dovuto discutere la tesi di laurea dopo soli 13 giorni. La mamma, Cristina Giordana, lo ha fatto al posto suo e quest’anno sarà presente con “Portami lassù” libro edito da Mondadori di cui è autrice. Si tratta di un racconto puntuale ed insieme fantastico in cui il buio di una morte precoce si trasforma in una scintilla di vita capace di scaldare i cuori e riaccendere le speranze sull’eternità degli affetti che ci legano alle persone che più amiamo. Si parlerà di amore, amicizia, montagna e speranza.

Prendendo spunto dal tema trattato nella tesi di Luca (“Le proprietà della barbabietola negli sport aerobici d’alta quota”) lo chef Paola Chiolini del ristorante “Balena Bianca” creerà un piatto ispirato e dedicato alla memoria del giovane, perfetto esempio di connubio tra sport e cibo. Dopo la presentazione del libro, verrà offerta dallo Chef una “coccola” alla barbabietola dedicata a mamma Cristina.

Presso il ristorante pizzeria “Le Vele” si potrà degustare un piatto creato per l’occasione dallo chef Marcello D’Agostino (Orata su Letto di Barbabietola). Alla gelateria “Festival” Tiziana Faure creerà una “Coppa dello Sportivo” con cioccolato, carote, mandorle e granella di mandorle.

Alla manifestazione sarà presente la “Ciclistica Bordighera” interverrà Beatrice Temperoni, la campionessa, che quest’anno si è aggiudicata il titolo italiano di ciclocross svoltosi a Roma. A giugno si riconferma anche nella sua specialità la MTB conquistando per la seconda volta il titolo Italiano e a luglio conquista per la terza volta titolo nella specialità strada. Questi risultati hanno portato a Beatrice la convocazione per gli europei di MTB chi si terranno dal 20 al 24 agosto 2019.

IntegrAbili Sanremo: handbike – ciclismo paralimpico. Questa disciplina è salita alla ribalta internazionale grazie alla partecipazione di Alex Zanardi. Nel 2013 si è costituita la squadra agonistica di handbike, iscritta alla Federazione Ciclistica Italiana: conta attualmente nove iscritti e tre Under 18. La “IntegrAbili Handbike Team” prende parte ogni anno a varie competizioni sul territorio (Campionato italiano riservato alle Società Paraciclistiche, Giro d’Italia Handbike, Campionato Europeo Handbike). Il giovane Paolo Francione si è laureato Miglior Under 28 del Giro d’Italia Handbike 2015 piazzandosi al 2° posto nella classifica della Maglia Rosa cat. MH3; inoltre nel 2013 e 2014 si è aggiudicato il titolo di Campione Europeo Under 23, obbiettivo raggiunto anche dal giovane Paolo Campi nel 2014 nella cat. MH4.

La scuola di danza “Cigno Nero” di Vallecrosia, diretta da Alexandra Maccario insieme alla vice Valentina Mazzone, festeggia i suoi 40 anni di attività, nella serata, gli allievi, si esibiranno in pezzi classici e contemporanei a tempo di musica. Il maestro Tony Arceri si occuperà della parte di ballo latino americano.

La palestra “Energy Dance & fitness” di Laura Barone con esibizioni di:

– Macumba Fitness, allenamento aerobico con semplici passi di danza;

– Kangoo Jumps,sistema di allenamento divertente, tonificante e dimagrante attraverso l’utilizzo delle scarpe kangoo jumps rebound shoes.

La Polisportiva Salesiani Vallecrosia Don Bosco, ormai da qualche anno affermata squadra giovanile di Rugby sia maschile che femminile. Da questa stagione è partita anche una nuova scuola di calcio per i più piccoli e una per il settore DownHill dedicata agli adolescenti.

Scuola di Yoga Pramiti: Hatha Yoga. Una millenaria disciplina per elasticizzare il corpo e la mente attraverso la pratica costante della meditazione, del respiro e delle asana. Condotto da Tiziana e Silvia.

Tai Chi: una disciplina che praticata con regolarità e costanza è di grande utilità per il sistema cardio circolatorio, respiratorio e muscolare. Condotto da Alessandro Fersini, grado 5 Chieh.

Enkei: scuola di shiatsu e reiki – lo shiatsu per rivitalizzare ed equilibrare l’energia del corpo e massaggio dell’anima. Il reiki energia universale di amore e guarigione. Corsi e seminari condotti da Maria Antonietta.

Club 4×4 Riviera dei Fiori di Vallecrosia che fa parte dell Federazione Italiana Fuoristrada da 33 anni e che organizza gite e raduni nella nostra regione.

Indanza: danze occitane.

Terra di Confine: workshop di avvicinamento alla falconeria, introduzione alla gestione dei rapaci e workshop di educazione base cinofila (chi interessato potrà venire con il proprio cane per ricevere consigli su piccoli problemi quotidiani). Tutto Gratuito.

La Croce Azzurra di Vallecrosia prenderà parte all’evento con una simulazione di salvataggio che coinvolgerà anche il pubblico.

La società “GSTT Vallecrosia” nasce nel 1989 con il nome “5 Torri” e partecipa a vari tornei e campionati a squadre nazionali (D3, D2, D1, C1). Quest’anno ha mandato un atleta (Bellan Arturo) ai campionati giovanili nazionali.

Il “Renki Dojo Aikido” di Vallecrosia dove viene insegnata l’arte marziale giapponese che potenzia il corpo e la mente con tecniche di difesa che usano a proprio vantaggio la forza dell’avversario e sviluppano agilità, equilibrio, memoria e concentrazione.

Ci saranno anche: l’Asd “Dance Art Project” di Vallecrosia di Cristina Valente; l’USD “Don Bosco Vallecrosia Intemelia“; la “RaNaBo (Rari Nantes Bordighera) 1946” ASD Basket; la “Rotellistica Ventimigliese” fondata 1978 dal presidente Vincenzo Vinci ex pattinatore della gloriosa società negli anni ’50; il “Circolo Velico Ventimigliese“; il “Club Nautico Bordighera“; il “Centro Ippico Val Nervia” di Camporosso; l’Asd “Atletica Vallecrosia“; l’Asd “BordiVolley – Bordighera Volley; la protezione civile di Vallecrosia. Partner della manifestazione saranno Decathlon Italia e Fit Label Bordighera.