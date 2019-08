Vallecrosia, l’assessore Ierace: «Concesso contributo economico per le realtà che si occupano dei ragazzi nei mesi estivi»

Vallecrosia. Nei giorni scorsi è stata approvata la determinazione dei criteri per la concessione di un contributo economico a favore dei soggetti che realizzano progetti estivi a favore dei bambini e dei ragazzi residenti nella Città della Famiglia.

L’assessore aggiunto Pino Ierace commenta: «Le realtà che si occupano dei nostri ragazzi nei mesi estivi sono di fondamentale importanza per le famiglie di Vallecrosia, rappresentano un servizio importante per i genitori impegnati in attività lavorative. Sono molto soddisfatto per l’approvazione di questa determina, che rappresenta, a mio avviso, un passo importante per il bene della nostra comunità e un tassello che contribuisce alla crescita di Vallecrosia come città della famiglia, elemento importante del nostro programma elettorale, che stiamo concretizzando passo dopo passo».