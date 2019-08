Vallecrosia. Lo scorso giovedì 22 agosto, alle ore 18,45 in via San Vincenzo all’altezza del numero civico 117, alla presenza del Gonfalone del comune di Vallecrosia, delle componenti dell’associazione Nazionale Alpini, dei Marinai e dei Genieri in concedo con i loro stendardi, del vice questore della polizia di stato e dirigente il commissariato di Ventimiglia Saverio Arricò, del Capitano Iganizio Lolito comandante la compagnia carabinieri di Bordighera, del tenente Fabio Caira in rappresentanza della compagnia G.d.F. di Ventimiglia, del M.llo Roberto Puddu comandante stazione carabinieri di Vallecrosia, del capitano Domenico Prevosto presidente dell’associazione Unione Ufficiali in congedo sezione della provincia d’Imperia, il sindaco Armando Biasi ha inaugurato una lapide che ricorda due ufficiali eroi vallecrosini, entrambi caduti per la Patria e Medaglie d’Oro al Valor Militare e, cosa inconsueta, il primo prozio del secondo.

Tutti e due gli eroi commemorati vissero nella stessa Villa di Via San Vincenzo ove giovedì è stata apposta la lapide che li ricorda. La lapide è appunto dedicata al Colonnello Giovanni Aprosio, morto alla testa dei suoi fanti del 151° reggimento Fanteria della Brigata Sassari nel gennaio 1918 sull’Altopiano di Asiago, e al suo pronipote Capitanio Antonio Valgoi, quest’ultimo fattosi fucilare eroicamente al posto dei propri soldati nell’isola di Cefalonia nel settembre 1943.

La cerimonia ha avuto una prima parte religiosa con la benedizione della lapide e della casa di famiglia dei due eroi di guerra a cura del Parroco Don Antonio Robu, poi è seguita la funzione civile-militare con l’esecuzione dell’Inno Nazionale, il discorso del Sindaco e, a seguire, l’orazione ufficiale che ha meglio delineato le due figure di militari che si commemoravano, orazione che è stata curata dal Colonnello in congedo Riccardo Lanteri. Sono state poi lette le due motivazioni della concessioni delle Medaglie d’Oro al Valor Militare e la la lapide è stata scoperta da un nipote del Cap. Valgoi e pronipote del Col. Aprosio.

E’ seguito un rinfresco offerto ai presenti dalla Famiglia Semprini-Valgoi, eredi dei due eroi, all’interno del bellissimo parco della villa