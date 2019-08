Vallecrosia. La Dance Art Project asd_aps ieri sera si è esibita sul lungomare in occasione della manifestazione “Ballando sotto le stelle”. Una serata cocktail&food organizzata da “Gli amici del Lungomare di Vallecrosia” che ha visto come protagoniste le esibizioni delle scuole di danza della città.

Durante la serata, la Dance Art Project ha dedicato una coreografia, ballata da Cristina Valente e Silvia Rolando, per la piccola Ilaria. «Una coreografia per una bimba speciale che purtroppo ci ha lasciato – fa sapere la scuola – ma è nei nostri cuori e in ogni singolo passo. Ho promesso che vivrai sempre in noi ed è una promessa che manterrò. Ciao Ilaria ovunque tu sia».