Vacanze in montagna, il relais & spa Fiocco di Neve a Limone per sentirsi come a casa

All’ingresso delle Alpi Marittime, nel cuore di Limone Piemonte, da qualche anno sorge un hotel di charme la cui filosofia è quella di far sentire l’ospite a casa. È il relais & spa Fiocco di Neve, il perfetto punto di partenza per scoprire una terra magica, da sempre via di comunicazione privilegiata fra le montagne del Piemonte e il mare della Riviera dei Fiori e della Costa Azzurra.

Quattro stelle lusso, il Fiocco di Neve accoglie i suoi ospiti in quell’ambiente caldo e confortevole tipico delle località alpine, senza rinunciare ai servizi più moderni. L’apparente semplicità del luogo è stata infatti creata per offrire il massimo del lusso e del comfort a chi ritorna dopo una giornata trascorsa sulle piste da sci o sui sentieri della valle.

Luogo ideale per le coppie di qualunque età, nonché famiglie e gruppi di amici, il Fiocco di Neve è meta prediletta per gli appassionati delle discese nel periodo invernale e anche per chi vuole trovare un po’ di fresco durante l’estate. In ogni stagione dell’anno saranno ospitalità e attenzione ai dettagli a condurvi in quell’atmosfera permeata dal profumo morbido del legno e di candele alla cannella che caratterizza il relais. E poi piccoli oggetti ispirati alla montagna, arredi e tessuti avvolgenti (forse un po’ troppo, specie nei mesi estivi): al Fiocco di Neve ogni ambiente è stato ideato con la massima cura, la stessa che si ritrova nel servizio, tra personale discreto e professionale o squisiti amenities di benvenuto.

Bestseller è senza dubbio la spa, uno spazio dedicato alla cura del corpo e della mente dove potrete scegliere se immergervi nelle coccole del percorso benessere o in quelle di trattamenti estetici. Peculiarità di questo centro sono i massaggi riservati ai bambini e alle donne in dolce attesa. Se per i più piccoli il nostro preferito è il “Piccola fata”, un rilassantissimo procedimento terapeutico corpo, viso e capelli, le future mamme potranno abbandonarsi a un rituale con olio puro d’argan, ottimo per mantenere idratata ed elastica la pelle, migliorare la circolazione e alleviare pesantezza e gonfiore agli arti tipici della gravidanza. Senza dimenticare il trattamento della casa, il Fiocco di Neve, con sacchettini caldi ripieni di sali del Mar Morto e erbe aromatiche per assoluti momenti di relax.

Ma non solo, perché la vacanza offerta dal Fiocco di Neve vuole passare anche per la gola ed è per questo che è nato il White, un ristorante-lounge bar dall’anima glamour aperto tanto agli ospiti quanto agli esterni. Qui è possibile concedersi una pausa di gusto tra l’esaltazione dei sapori della montagna, snack gourmet da assaggiare in qualunque momento della giornata e cocktail aperitivo con cui dare inizio a piacevoli serate tra le vie di Limone Piemonte. Non mancano colazioni d’autore, il vero fiore all’occhiello del relais, nella cui Sala Colazione, insieme a una tavola imbandita con i migliori prodotti locali, anche biologici, sarete sempre accolti da un sorriso e una piccola frase che vi augurerà uno splendido buongiorno.