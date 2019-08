Us Open, Sinner del Piatti Tennis Center cede a Wawrinka

Bordighera. Il 18enne Jannick Sinner realizza un sogno: partecipare all’Us Open. E’ riuscito infatti ha conquistare per la prima volta nella sua carriera l’accesso al tabellone principale di un torneo dello Slam, ma purtroppo si infrange in fretta visto che non riesce a passare il primo turno del torneo.

A Flushing Meadows, Sinner aveva battuto nel terzo e decisivo match delle qualificazioni lo spagnolo Vilella Martinez lottando come un leone nel primo set vinto al tie-break, per poi dominare il secondo set concluso 6-0 in suo favore.

Il pupillo del Piatti Tennis Center di Bordighera continua a lottare ma alla fine nel primo turno viene battuto dallo svizzero Stan Wawrinka per 6-3 7-6 (4) 4-6 6-3. Il giovane tennista ha mostrato comunque una prestazione di alto profilo visto che ha giocato contro un esperto e titolato avversario. E’ stata perciò un’esperienza molto utile per la sua crescita.