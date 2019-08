Us Open, esordio amaro per Fognini: l’armese perde contro Opelka

Taggia. Brutto esordio per l’armese Fabio Fognini all’Us Open. Il tennista di Arma di Taggia ha perso ieri contro lo statunitense Reilly Opelka.

Fognini anche se non ha superato l’incontro a Flushing Meadows perdendo con un punteggio di 3-6, 4-6, 7-6, 3-6 ha fatto valere tutta la sua tecnica e mobilità difensiva al cospetto dello statunitense. Nel terzo set, vinto al tie break, si è visto il Fognini migliore: prima un gran recupero e poi un dritto incrociato in scivolamento che da colpo difensivo diventa, incredibilmente, punto, peccato che non sia bastato per passare il turno.