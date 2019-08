Uomo disperso nei boschi attorno Borgomaro, interviene 118 ed elisoccorso

Borgomaro. Mobilitazione di soccorsi, a partire dalle 15, per un uomo disperso in una zona impervia nei boschi attorno al paese. Sembra che quest’ultimo abbia lui stesso avvertito il numero unico d’emergenza 112 per segnalare la sua situazione di difficoltà

Non è comunque chiaro se sia ferito o se non sia in grado di ritrovare la strada per casa. O entrambe le cose. Quel che certo è che sul posto intervengono gli operatori del 118 e l’elisoccorso del 118 di stanza a Genova.