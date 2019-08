Una quarantina di “racchette” al Tennis Club Ventimiglia per il torneo di doppio sociale

Ventimiglia. Si è concluso mercoledì 7 agosto sui campi del Tennis Club Ventimiglia il torneo di doppio sociale iniziato il 1° agosto con la partecipazione di una quarantina di “racchette” accoppiate a sorteggio dai G.A. Pino Zangari e Alfonso Frisina, con l’originale formula di 4 giochi a testa ( per coppia).

Buona la partecipazione del pubblico in tribuna e alla cerimonia di premiazione coordinata dal vice-presidente Elio Gastaldo. Nella foto del prof. Raneri si possono vedere al centro i 4 finalisti: Giovanni Scasso, Arianna Di Rienzo, Manu Quattronini e Franco Ventrella.

Sono aperte, intanto, le iscrizioni per il torneo di singolare maschile FIT ( lim. 4/1) intitolato a Pino Ala che prenderà il via venerdì 23 agosto. Per contatti e adesioni contattare la segreteria sportiva tel. (0184)355224.