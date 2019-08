Sanremo. C’è anche una giovanissima imperiese in finale per vincere la partecipazione allo Zecchino D’Oro, si tratta di Rita Longordo, 8 anni, di Bussana di Sanremo (Im) che con la sua voce cristallina ha incantato i giudici nelle fasi eliminatorie della rinomata gara canora per giovani talenti.

Dopo aver superato con successo le selezioni a Mondovì e Sestri Levante, Rita attende con trepidazione la finale del 2 settembre all’Antoniano di Bologna, dove verranno decretati i bambini vincitori.

Rita ha da sempre amato la musica, fin da piccolissima ha mostrato una grande passione per il canto, trasmessa dal padre, Tony Longordo, voce e chitarra in diverse band locali negli anni passati, e da tutta la sua famiglia che l’ha sempre supportata in questa sua inclinazione.

“Sono felice che Rita abbia ereditato questa passione” dice il papà “e sopratutto, felice di aver trovato una scuola che trasmette agli allievi il lato bello della Musica, quello di stare insieme, creare condivisione e armonia, facendoli sentire come in una grande famiglia, aria che si respira anche in quel poco che abbiamo vissuto alle selezioni dello Zecchino d’oro, un’esperienza che fa tornare bambini anche noi genitori, un piccolo sogno che ogni tanto si avvera. Per noi essere arrivati sino alle finali è già un grande traguardo”

Da 2 anni, Rita, è allieva del corso di canto presso l’Associazione Culturale DoReMusica di Taggia, dove ha affinato le sue capacità e la sua tecnica sotto la guida dell’insegnante Claudia Murachelli, che l’ha preparata e sostenuta in questa importante sfida.

“E’ nato tutto quasi per gioco” ci confida Claudia, l’insegnante di canto di Rita “Emanuela, la mamma di Rita, mi ha chiesto se poteva iscrivere la bambina al concorso e da li è iniziato tutto, Rita ama cantare e lo si vede in ogni sua espressione”. In queste settimane di vacanza, Rita, insieme ai suoi genitori, sta preparando i brani da eseguire alle selezioni finali, ed a loro va il nostro più grande in bocca al lupo.