Da Ponente a Levante, un successo la due settimane nei Comuni liguri di Anci tour

Imperia. Si conclude a Carasco la serie di incontri portati avanti nelle ultime due settimane da Anci Liguria sull’intero territorio regionale per ascoltare le esigenze delle comunità e passare in rassegna alcuni temi particolarmente attuali e d’interesse per gli enti locali.

Quindici giornate di lavoro intenso da Ponente a Levante, 2mila chilometri percorsi, 234 Comuni coinvolti, oltre 500 presenze tra Sindaci, amministratori locali, esponenti del governo regionale (la vicepresidente di Regione Liguria Sonia Viale, gli assessori allo Sviluppo economico Andrea Benveduti, al Turismo Gianni Berrino, all’Agricoltura e Sviluppo dell’entroterra Stefano Mai, ed anche il presidente del Consiglio regionale Alessandro Piana), parlamentari liguri (Flavio Di Muro e Luca Pastorino), segretari comunali, funzionari e dipendenti della pubblica amministrazione.

E ancora: 50 ore di formazione a cura del direttore generale Pierluigi Vinai e dello staff di Anci Liguria, 30 ore di confronto serrato e dibattito costruttivo con chi quotidianamente si sforza di far funzionare, spesso con molta fatica, la complessa macchina amministrativa.

«In queste due settimane di incontri nei Comuni abbiamo ricevuto e messo molta carne al fuoco, registrando le richieste dei territori e cercando di risolvere i problemi più urgenti – afferma il direttore generale di ANCI Liguria Pierluigi Vinai – Tra le questioni da affrontare subito, la carenza di segretari comunali e, in genere, del personale nei piccoli comuni, per cui abbiamo richiesto, come ANCI, la sospensione del comma 361 della legge di Bilancio che impone lo stop allo scorrimento delle graduatorie concorsuali, e che costituisce senza dubbio un grosso limite alle assunzioni nei mini enti. Abbiamo fatto assistenza ai Comuni dello Spezzino e dell’Imperiese che non hanno ancora aderito alla banda ultra larga, un’opportunità anche per far uscir fuori dall’isolamento ‘tecnologico’ le aree periferiche, e ci siamo impegnati con la Provincia di Savona a vigilare sulla gestione dei cantieri per l’installazione già avviati in Val Bormida».

In generale, gli amministratori hanno dimostrato grande interesse per le opportunità di finanziamento offerte dai bandi per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici (art. 30 del dl Crescita “Contributi in favore dei Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimento nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile”); per la messa in sicurezza degli edifici pubblici, previsto dalla legge di Bilancio (articolo 1, comma 107 legge n.145 del 2018), che diventerà strutturale dall’anno prossimo nei Comuni con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti; per investimenti nella sicurezza integrata di Regione Liguria (DGR n. 432 del 31/05/2019).

«Sono molto soddisfatto per come è andata l’esperienza del tour, che ha registrato una partecipazione del personale nei Comuni molto numerosa – continua Vinai – voglio ringraziare gli organi di ANCI Liguria per aver sostenuto il progetto, in particolar modo il vicepresidente vicario Luigi Pignocca, il vicepresidente Fabio Natta, i presidenti di Provincia Pierluigi Peracchini di La Spezia, Pierangelo Olivieri di Savona, Domenico Abbo di Imperia, il coordinatore di ANCI Giovane Liguria Gianluca Tinfena, il vicecoordinatore della consulta regionale Piccoli Comuni Daniele Galliano, il presidente della commissione Turismo e demanio marittimo dell’ANCI Luca Pastorino, tutti i Sindaci che ci hanno ospitato e la politica che ha sposato l’iniziativa».

Gli incontri: ANCI LIGURIA IN TOUR – CALENDARIO INCONTRI