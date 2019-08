Imperia. Un selfie e un video inviati alla sorella Jazzie dal tetto del Museo Navale, adiacente ad un edificio fatiscente: l’ex Salso. E’ l’ultimo gesto compiuto lunedì da Raymond Connor, il marinaio scozzese di 23 anni che la notte stessa del suo arrivo a Imperia proprio su quel tetto ha trovato la morte.

Ray, come si faceva chiamare, era salito su quel tetto per allenarsi: amante del parkour, il giovane cittadino britannico aveva trovato proprio a pochi metri dalla banchina del porto dove era ormeggiato lo yacht Hampshire II, appartenente a Sir Jim Ratcliffe, fondatore e amministratore delegato dei giganti chimici Ineos (valore 35 miliardi di sterline) sul quale lavorava, un ‘terreno’ ideale per fare pratica. E da lì, probabilmente felice di poter condividere la sua gioia con la famiglia lontana, ha scattato il suo ultimo selfie e girato l’ultimo video.

E’ il tabloid inglese “The Sun” a scriverlo. Lo stesso giornale riporta anche l’episodio dell’allarme anti intrusione scattato lunedì sera, quando i carabinieri avevano effettuato un sopralluogo senza però trovare nessuno. C’era soltanto una porta aperta. Secondo gli investigatori, tuttavia, i due episodi potrebbero essere collegati. Non si esclude, infatti, che l’allarme sia scattato proprio in seguito alla caduta del giovane.

«Il capitano e l’equipaggio sono profondamente turbati dalla notizia e offrono alla famiglia di Ray tutto il loro supporto in questo momento difficile», è il messaggio dei colleghi del giovane marittimo. Informato della tragedia anche Sir Jim Ratcliffe che non era a bordo del proprio yacht ma ha lo stesso mandato un messaggio di cordoglio e vicinanza ai parenti di Ray Connor.