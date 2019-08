Ultimi posti disponibili per l’Imperia-Limone sia a piedi sia in e-bike

Imperia. Anche quest’anno si ripete la scoperta del nostro entroterra, della nostra storia e delle vie che dalla costa superano le imponenti Alpi Liguri sulla cosiddetta Via del Sale in quattro giorni da Imperia a Limone, immersi nella natura del nostro entroterra camminando o pedalando lungo antiche vie, attraversando scenari mozzafiato e sconosciuti a molti.

Dal 24 al 27 agosto tutti in cammino da Imperia a Limone per la dodicesima edizione. Quest’anno “Imperia Limone a piedi” sarà affiancata da “Imperia Limone in e-bike”. Un’ esperienza indimenticabile fatta di paesaggi spesso conosciuti e al contempo diversi che rimarranno nel cuore. Fatica, soddisfazione e stupore saranno gli ingredienti per vincere la sfida ed arrivare là dove sembra impensabile.

L’evento Imperia Limone a piedi è organizzato dall’asd MY, attiva dal 2009 e in continuo movimento fisico e di crescita associativa, giunta alla dodicesima edizione è pronta ad accompagnare i partecipanti alla scoperta dell’evento più suggestivo e davvero legato al nostro territorio.

MY è affiliata alla UISP (Unione Italiana Sport Per Tutti) e opera nell’ambito delle attività di Lega Montagna UISP, dove ha ormai maturato una grande esperienza tecnica e organizzativa. La nuova proposta MY per gli amanti della bicicletta vede la collaborazione con FIAB (Federazione Italiana Ambiente e Bicicletta) che da trent’anni promuove il cicloturismo e il rispetto per l’ambiente.

Saranno quattro giorni immersi nella natura, tra paesaggi mozzafiato e scenari naturalistici di bellezza incontrastata.