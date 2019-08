Tutto pronto per la 12esima edizione dell’Imperia-Limone a piedi e in e-bike

Imperia. Mancano poche ore ormai all’inizio della 12esima edizione dell’Imperia-Limone. 29 partecipanti a piedi e 14 in e-bike si cimenteranno nei 100 km che separano il capoluogo ligure della Riviera dei Fiori con la cittadina alpina di Limone Piemonte, seguiti da un impareggiabile staff di ben 11 volontari, tra cui guide ambientali escursionistiche e tecnici sportivi formati da UISP e FIAB, che si occuperà di trasportare tutto il necessario: cibo, bevande e attrezzature varie presso i punti di ristoro e pernottamento e assistendo i partecipanti in caso di necessità.

Quattro giorni alla scoperta dell’entroterra e della storia del territorio passando sulle antiche vie del sale e attraversando due importanti aree protette: il Parco Naturale Regionale delle Alpi Liguri e il Parco Naturale Regionale del Marguareis. Una notte sotto le stelle e due presso i rifugi alpini di Realdo e Don Barbera completeranno un’esperienza indimenticabile in un susseguirsi di ambienti diversi: dalla macchia mediterranea alle praterie alpine, passando per i numerosi e svariati popolamenti forestali, caratterizzati da altissimi valori di biodiversità.

Natura e ambiente che rimangono al centro dell’interesse dell’Imperia-Limone; grazie infatti alla collaborazione con Lifegate spa è stato possibile calcolare l’impatto ambientale dell’evento in termini di emissioni di CO2 che saranno compensate con puntuali interventi di creazione e tutela di aree boschive italiane (Parco del Rio Vallone).

Inoltre l’Imperia Limone a Piedi è anche Ecofesta; un importante riconoscimento ottenuto da Regione Liguria.

Durante l’evento saranno utilizzati solo materiali riciclabili o eco compatibili; verrà effettuata una raccolta differenziata dei rifiuti in tour (con consegna presso i vari comuni dei sacchetti); saranno ridotte le emissioni inquinanti per i mezzi d’appoggio dello staff; utilizzati prodotti alimentari derivati dalla filiera corta e inseriti nel programma elementi di educazione ambientale condivisi con i partecipanti. «Non resta che augurare a tutti i nuovi (e veterani) partecipanti e allo staff buon cammino!» – augurano i partecipanti.

Il programma:

Il percorso si divide principalmente in quattro sezioni:

1° giorno

Partenza da Imperia Oneglia, in P.za Rossini, davanti al negozio CMP Store, sosta per il pranzo presso la Cappella del Monte Acquarone e arrivo in serata al campo base, allestito dallo staff di supporto al Colle d’Oggia. Cena e festa a cielo aperto con i partecipanti all’evento e con chi volesse raggiungerci da Imperia. Pernottamento in tenda.

2° giorno

Partenza di primo mattino dal campo base verso il Monte Grande, il bosco di Rezzo, il passo della Guardia dove si pranzerà per poi giungere, nel tardo pomeriggio, per la cena e il pernottamento, presso il Rifugio di Realdo. Serata in compagnia della Proloco di Realdo all’insegna delle specialità culinarie cotte nel forno del paese.

3° giorno

Partenza dal Rifugio Realdo con destinazione passo Tanarello e a seguire Monte Missun e Monte Bertrand (Bosco delle Navette per le e-bike). Arrivo in serata presso il Rifugio Don Barbera per una cena in allegria e un comodo pernottamento.

4° giorno

Partenza dal Rifugio Don Barbera di primo mattino verso l’ultima suggestiva tappa. Proseguiremo lungo i pascoli verdi sino alla ripida discesa del Vallone di S. Giovanni (strada Monesi-Limone per e-bike) fino a Limone. Pizza tutti insieme in centro paese e da qui il treno che tornerà a Imperia.