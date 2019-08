Si parte (in tutti i sensi) venerdí 23 alle 19 con tre corse podistiche: la ” Urban Trail” da 7 chilometri (15 € iscrizione), la “Family Run” da 5 km (5 €) e un trail urbano con le fiaccole e i figuranti in abiti d’epoca. Si corre in uno de “I Borghi più belli d’Italia”.

Sabato 24 sarà poi la giornata della terza edizione di “Sulle orme di San Benedetto”. Si inizia alle 18.30 con “Assaporando Taggia”: musica live e cibo tradizionale per le vie del paese. Alle 21.30 i fuochi artificiali “Botti dal Ponte”. Finito lo show pirotecnico ci sará “Incontri ravvicinati di un certo tipo”: spettacolo teatrale in piazza Trinitá. Sempre teatro alle 23 in piazza Gastaldi con “Anno domini 3019″. Gran finale a mezzanotte con un singolare spettacolo “piromusicale”: “Scintille al convento” dai Dominicani.

La serata avrá come contorno mercatini artigianali, gonfiabili per bambini e infiorate a tema in giro per il centro storico.