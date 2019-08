Tutto pronto a Castellaro per l’11° Torneo Amatoriale estivo di calcio a 5

Tutto pronto a Castellaro per l’11^ edizione del Torneo Amatoriale estivo di calcio a 5. Ancora qualche posto disponibile nel tabellone per le squadre che vorranno partecipare a questa edizione che inizierà il 26 di agosto per terminare sabato 31 con le finali.

Da quest’anno, diversamente dalle passate edizioni, dove era ammessa l’iscrizione del singolo giocatore per la formazione di squadre a sorteggio, si potrà partecipare con la propria squadra purché rispetti le fasce di età richieste.

Sì perché questa è la vera novità le fasce di età per partecipare saranno obbligatoriamente quattro così suddivise:

Fascia 1 1995 al 2001 – 1 giocatore

Fascia 2 1980 al 1994 – 2 giocatori

Fascia 3 1970 al 1979 – 2 giocatori

Fascia 4 1969 (over 50) – 1 giocatore

Solo fasce 1 e 2 potranno essere sostituite con giocatori appartenenti alle fasce 3 e 4, l’over 50 resta obbligatorio per tutte le squadre. L’associazione Sportiva Castellaro 2005, con questa formula si augura di avere un torneo equilibrato e dal vero sapore amatoriale. Le partite sul campo Comunale di Castellaro dal 26 agosto inizieranno alle 20:45 per terminare alle 23 circa ogni sera fino alle finali del 31 agosto.

Le iscrizioni sono aperte anche a singoli giocatori per la formazione di squadre a sorteggio rispettando le fasce di età richieste, ricordando che ogni squadra giocherà almeno quattro partite ed a fine torneo le premiazioni saranno per tutti i partecipanti. Per info ed iscrizioni contattare: asd.castellaro2005@yahoo.com, 3288882660 e 3922142302.