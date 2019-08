Turisti dispersi, incendio boschivo e di cassonetti, caduta di calcinacci: notte di superlavoro per il 115 provinciale

Imperia. Nottata intensa per i vigili del fuoco del comando provinciale e dei due distaccamenti, sanremese e ventimigliese.

In ordine temporale i pompieri sono intervenuti verso le 22.30 a Castellaro, per riportare in paese una famiglia di turisti francesi, con bimbo piccolo al seguito, che si era persa in uno stretto sentiero a causa del malfunzionamento del navigatore satellitare.

Poco dopo, sempre gli uomini del 115, sono intervenuti ad Arma di Taggia per la caduta di diversi calcinacci nei pressi di Villa Boselli. La zona è stata transennata: presenti anche agenti della polizia locale.

Alle 3 poi, tre cassonetti dei rifiuti, per cause da stabilire, sono andati in fiamme a Ventimiglia, nella zona delle Gallardi.

Sempre i vigili del fuoco insieme a Ranger d’Italia e volontari hanno domato un incendio boschivo a Verezzo di Sanremo, avendone ragione alle 2, prima che si avvicinasse alle abitazioni.