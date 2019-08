Turista di Mondovì per rincasare viaggia contromano su A10 e provoca incidente: cinque feriti

Sanremo. Voleva probabilmente tornare a casa, ma quando si è reso conto di aver sbagliato strada, ha fatto inversione di marcia per tornare indietro, peccato però che fosse in autostrada. E’ successo questa mattina intorno alle 10, quando un uomo di 79 anni residente a Mondovì, in provincia di Cuneo, dal casello di Bordighera ha viaggiato contromano sull’A10 fino al tratto tra i caselli di Taggia e Sanremo (in direzione Francia), causando un pauroso incidente che ha visto coinvolti due tir e due auto e causato cinque feriti.

L’uomo, che possiede una casa anche a Ceriale, era alla guida di una Fiat 16, forse in stato confusionale dovuta, sembrerebbe, all’assunzione di alcuni farmaci.

Nell’incidente sono rimasti coinvolti altri mezzi, oltre ai due tir e all’auto dell’anziano, anche una Volkswagen Golf, su cui viaggiava una coppia di turisti tedeschi e un Fiat Fiorino, con a bordo due operai di una ditta di motori marini di Andora, diretta in Francia per lavoro.

A ricostruire l’accaduto sono gli agenti della polizia stradale che hanno trovato l’anziano in stato confusionale. I poliziotti gli hanno tolto la patente e il libretto di circolazione dell’auto: l’uomo dovrà rispondere di diverse infrazioni al codice della strada.