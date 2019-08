Ventimiglia. Tragedia sfiorata stamani nella città di confine, quando un trapano scivolato dalle mani di qualcuno che lo stava maneggiando all’interno di un palazzo, è caduto in strada, finendo su un’auto. E’ successo in via Roma, davanti al supermercato Carrefour.

L’auto era regolarmente parcheggiata, quando l’attrezzo ha colpito la parte posteriore della vettura, mandando in frantumi il lunotto e danneggiando la carrozzeria.

Sul posto è intervenuta una pattuglia di polizia locale.