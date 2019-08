Tragedia a Sanremo, trovato morto il sub disperso

Sanremo. E’ stato trovato a circa 2 miglia a largo di Pian di Poma, Enrico Creta, il 33enne disperso in mare da ieri sera quando, a bordo di un gommone partito dal Porto Vecchio della ‘Città dei Fiori’ si era diretto ad Aregai per pescare.

Nella secca davanti al porto di Aregai, dove i militari della Guardia Costiera hanno trovato la sua imbarcazione, il giovane aveva pescato una grossa cernia. Per un problema, sembrerebbe con un attrezzo da pesca, il giovane non è riuscito a risalire. E’ morto annegato. A trovarlo, dopo ore di estenuanti ricerche, è stata la Capitaneria di Porto. Il corpo del subacqueo galleggiava a poche miglia dalla costa matuziana. La sua ultima uscita in mare, finita in tragedia, è stata filmata dalla telecamera ‘Go Pro’ che Creta aveva con sé.

La salma del giovane, recuperata dalla Guardia Costiera, è stata riportata al Porto Vecchio per essere sbarcata. Ad attendere Enrico, sgomenta e atterrita, una folla di amici e familiari che si è radunata sulla banchina non appena appresa la notizia.