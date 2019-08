Tragedia a Imperia, 23enne precipita dall’ex Salso e muore

Imperia. Un inglese di 23 anni ha perso la vita precipitando per circa dieci metri dall’ex Salso di Calata Anselmi, adiacente al Museo Navale di Imperia. Si tratta di un giovane appartenente all’equipaggio di uno yacht, il cui corpo è stato trovato, intorno alle 2, dai vigili del fuoco che lo stavano cercando insieme con la polizia, allertata dalla sorella che non aveva più sue notizie da un paio di giorni.

I soccorritori si sono recati nei pressi del Museo Navale e quando sono saliti sul tetto dell’edificio, perlustrando anche la struttura adiacente hanno scoperto una falla: nel cortile sottostante giaceva il corpo del giovane.

Resta da chiarire il motivo per cui il giovane sia salito sul tetto e, dopo avervi camminato sia finito su un altro edificio, prima di cadere nel vuoto e morire sul colpo.