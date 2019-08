Imperia. Tour nell’Imperiese per l’assessore regionale Marco Scajola. Domenica 11 agosto, alle ore 15.00, l’assessore sarà a S. Bernardo di Mendatica, per il 14° raduno Quattro Zampe Day. Sfilata riservata ai cani di tutte le razze e non e parteciperà alle premiazione conclusiva, l’evento è organizzato dall’Associazione Settimia.

Successivamente, alle ore 18, sarà a Badalucco, in occasione della 9a edizione della Corrida, intitolata a Gianfranco Moro, ex Sindaco di Badalucco, manifestazione podistica organizzata dall’ ASD Badalucchese, che la Regione Liguria promuove e sostiene.

maNell’occasione incontrerà il neo Sindaco Matteo Orengo per affrontare temi di progettazione e programmazione che interessano la comunità di Badalucco.