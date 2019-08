Torna il concorso Il Pennello d’Oro, Cervo si trasforma in “Borgo dei pittori”

Ecco che Cervo, a pochi giorni dall’ultimo concerto del Festival Internazionale di Musica da Camera, si trasforma da “Borgo della musica” a “Borgo dei pittori”, con i suoi caruggi invasi da tele e pennelli. Domenica 1 settembre torna il concorso Il Pennello d’Oro – estemporanea di pittura giunta alla XXVIII edizione – che si svolgerà nelle vie del borgo. Appuntamento per gli artisti dalle 9 alle 12 in piazza Alassio (Iscrizione).

Nella seconda metà del ‘900 Francesco Casorati, Piero Martina, Sergio Saronni, esponenti del panorama artistico nazionale, formarono a Cervo, durante il periodo estivo, una comunità di pittori, tanto che il borgo fu definito “il paradiso dei pittori” e nel 1956 fu organizzata, con grande successo di partecipanti, la prima edizione del Pennello d’oro.

Seguirono altre edizioni, ma poi la tradizione fu interrotta. Ventotto anni fa la manifestazione fu ripresa e da allora, la prima domenica di settembre, interpreti della pittura estemporanea si danno appuntamento nel borgo per “ritrarne” gli angoli più suggestivi.

Le opere saranno esposte nella caratteristica Piazzetta Alassio, per essere votate e ammirate. Sarà la giuria ad avere l’ultima parola, ma grande protagonista sarà anche il pubblico, che potrà votare il quadro preferito tra le opere dei pittori “adulti”e quelle dei ragazzi: è prevista infatti una sezione giovani (da 11 a 14 anni) e una sezione giovanissimi (fino a 10 anni) per scoprire – perché no? – nuovi talenti e condividere con gli artisti “in erba” la bellezza e la ricchezza dell’arte.

Nella stessa giornata – 1 settembre, alle 16.30 – si terrà il settimo Appuntamento… con le meraviglie di Cervo, organizzato dall’Amministrazione Comunale in collaborazione con la Cooperativa Culturale A.R.C.A. L’itinerario guidato, gratuito, svelerà le ricchezze storico-artistiche del Borgo e sarà riproposto giovedì 31 ottobre. Il ritrovo è ai piedi del Borgo, vicino alla fermata dell’autobus RT sulla via Aurelia (Info tel. 0183.406462 int.3; cell. 3386115007; infocervo@cervo.com)

Premi acquisto in denaro per i primi classificati de Il Pennello d’oro:

– 1° classificato: € 500,00 offerto dal Comune;

– 2° classificato: € 300,00 offerto dal Comune

– 3° classificato: € 200,00 offerto da Bar Mediterraneo

– 4° classificato: € 200,00 offerto da Casa Vacanze Le Sterlizie di Cervo

Riproposto anche quest’anno il premio speciale al più giovane classificato, “ricordando Martina”, offerto dalla famiglia Rossi in memoria della figlia, affezionata partecipante del concorso, scomparsa nel 2011.

Il quadro più votato dal pubblico rimarrà nello spazio espositivo per una settimana, presso Ca’ da Nonna Teresa in Piazza Alassio, offerto dall’Associazione Proxima di Imperia (www.proximanoprofit.it) e il vincitore avrà diritto ad una cena per due persone presso il Ristorante Bellavista di Cervo.

Numerosi altri premi verranno inoltre assegnati a tutti i partecipanti

1°, 2° e 3° classificato sezione giovanissimi – fino a 10 anni – materiale artistico/didattico

1°, 2° e 3° classificato sezione giovani – da 11 a 14 anni – materiale artistico/didattico

“Sfuma” così l’estate a Cervo, che si conferma centro culturale vivacissimo dalle mille e più risorse culturali e turistiche. Del resto la storia ci racconta, per Cervo, un passato glorioso: e il piccolo borgo del ponente ligure

continua a essere – anche – quel “Paradiso dei Pittori” di sessant’anni fa.

Regolamento del concorso su www.cervo.com. Info: Servizio Cultura Comune di CERVO – 0183/406462 int.