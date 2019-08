Tiro a volo: come iniziare a praticare questa disciplina e le novità del Progetto Scuola Fitav

Esistono alcune discipline sportive perfette per allenare aspetti fondamentali come i riflessi, la precisione e la concentrazione. Una di queste, che forse non conoscono in tanti, è il tiro a volo: uno sport che, fra le altre cose, fra pochi giorni otterrà una vetrina significativa grazie agli Europei 2019 a Lonato del Garda.

Siccome gli italiani sono spesso propensi ad avvicinarsi alle novità, specialmente quando le conoscono poco, sarà il caso di scoprire come iniziare a praticare questa disciplina sportiva. Oggi, poi, vedremo tutte le novità del Progetto Scuola Fitav, anch’esse importanti per entrare nell’ottica del tiro a volo.

Come avvicinarsi a questo entusiasmante sport

Poco sopra abbiamo anticipato che il tiro a volo è uno sport eccezionale per allenare i riflessi, ma anche per rinforzare il corpo e la mente. Di contro, per approcciare questa disciplina, è comunque necessario partire già da una buona base, soprattutto in termini di preparazione fisica e mentale.

Detto ciò, per iniziare con questo sport bisogna prima di tutto iniziare a conoscerlo, quindi sapere che sono presenti diverse discipline: lo skeet, la fossa olimpica o trap, e il double trap. In secondo luogo, è ovviamente necessario ottenere la licenza di porto di fucile per il tiro a volo, e iscriversi alla FITAV ottenendo l’omonima tessera.

Naturalmente conta molto anche il fattore sicurezza, che deve essere sempre messo al primo posto in questo sport. Per tale ragione, è fondamentale scegliere armi e accessori di ottima fattura, sicuri e affidabili. Sul sito di Beretta ( http://estore.beretta.com/ ), ad esempio, si trova un vasto assortimento di prodotti pensati appositamente per l’uso sportivo.

A riprova dell’impegno della FITAV nella diffusione del tiro a volo, passiamo a vedere il nuovo piano che coinvolgerà il Progetto Scuola, con l’obiettivo di espanderlo in tutta Italia.

Il Progetto Scuola FITAV e le novità

Le scuole per apprendere i rudimenti del tiro a volo accoglieranno tutti gli studenti delle superiori interessati a questa disciplina e – cosa importante – sarà tutto gratuito. Ciò vuol dire che i campi di allenamento e le attrezzature necessarie verranno messe a disposizione dei giovani dalla stessa FITAV, e le novità non finiscono certamente qui.

La FITAV, infatti, promuoverà anche dei corsi di aggiornamento per gli insegnanti di ginnastica e di scienze motorie. E, come ciliegina sulla torta, verranno anche inaugurati i campionati studenteschi, per dare un sapore competitivo a questa esperienza. Qual è, dunque, il reale obiettivo del Progetto Scuola? Coinvolgere gli studenti senza limitarsi per questo alla teoria, ma chiamando in causa anche e soprattutto la pratica. Inoltre, come detto, la FITAV intende coinvolgere anche il corpo docente, ed espandere il progetto a livello nazionale.

In conclusione, fra Europei e Progetto Scuola, il tiro a volo diventa un’opportunità per tutti, dagli studenti agli adulti.