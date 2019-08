Tennis, Masters di Cincinnati: Fognini dà forfait

Taggia. Fabio Fognini a poche ore dal debutto nel Masters di Cincinnati, settimo 1000 della stagione, ha dovuto dare forfait per un problema alla caviglia.

Il tennista di Arma di Taggia, decima testa di serie del seeding e rientrato nella top 10 del ranking Atp, avrebbe dovuto debuttare sul cemento statunitense nel singolare maschile contro il canadese Denis Shapovalov, n° 34 del mondo, ai trentaduesimi di finale, mentre nel doppio maschile avrebbe dovuto giocare insieme a Grigor Dimitrov contro Rajeev Ram e Joe Salisbury nei sedicesimi di finale. Fognini sarà sostituito così dal lucky loser portoghese Joao Sousa.

E’ probabile che l’armese abbia deciso di riposare in via precauzionale in vista degli US Open che prenderanno il via il 26 agosto a New York.