Tempo instabile, Météo France dirama allerta gialla in Costa Azzurra

Météo France ha diramato un bollettino di allerta gialla per probabili temporali causati da instabilità meteorologica. L’allerta vale per tutto il sud est della Francia, con particolare riguardo per il dipartimento delle Alpi Marittime e Costa Azzurra.

Si tratta, specifica Météo France, di fenomeni abituali ma che possono essere occasionalmente e localmente pericolosi. Si raccomanda prudenza.