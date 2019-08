Tempo di semifinali, la Taggese è pronta per la Coppa Italia di serie B

Imperia. Tempo di semifinali di Coppa Italia di B: questa sera, mercoledì 7 agosto, alle 21 a Castagnole delle Lanze, di fronte Taggese e Osella Surrauto Monticellese.

Taggese in gran forma e piena di belle speranze dopo avere chiuso in testa la prima fase di campionato. I rispettivi capitani Daniel Giordano (Taggese) e Marco Battaglino (Monticellese) si affronteranno di nuovo a Taggia domenica 11 agosto per la gara di apertura della fase play off.

Le due formazioni daranno certamente il meglio del loro repertorio in sfide in cui è prevedibile bel gioco e incertezza di risultato. Questa sera, per la semifinale di coppa Italia a Castagnole si giocherà con battuta alla ligure, specialità in cui Giordano e dotato di rara maestria, ma anche Battaglino non sarà da meno abituato ormai allo sferisterio di Monticello dove la battuta è altresì ligure.

A Castagnole si prevede una serata calda ma gradevole, si spera in un pubblico da grandi occasioni. La vincente affronterà in finalissima a Caraglio la Neivese di Fabio Gatti che ieri sera nell’altra semifinale ha battuto San Biagio di Andrea Pettavino 11-4. Buona pallapugno a tutti.