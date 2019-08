Teatro dialettale ventimigliese: i prossimi appuntamenti

Ventimiglia. Per gli appassionati delle recite del Teatro dialettale ventimigliese ecco i prossimi rendez-vous della compagnia impegnata nella commedia in tre atti di Emilio Azaretti “Pescavui de cana”.

Saranno il 20 agosto alle 21 in piazza S.Siro a Sanremo; il 21 agosto nei Giardini Lowe di Bordighera; il 22 agosto nel quartiere S.Secondo di Ventimiglia; il 25 agosto nella fraz.Latte di Ventimiglia e, dulcis in fundo, il 27 agosto nel Palatenda di Bigauda a Camporosso.

« Buon divertimento!!!» – dichiara E. Raneri.