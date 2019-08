Taggia, tutto esaurito per la quarta edizione de “La Notte della Strega”

Taggia. Di nuovo tutto esaurito per la quarta edizione de “La Notte della Strega”, la manifestazione estiva organizzata dal Moto Club Valle Argentina con la collaborazione del Carrefour Market di Bussana di Sanremo.

250 centauri, molti dei quali con abbigliamento “Minions”, visto il tema della serata, si sono presentati puntuali sul piazzale del Carrefour Market. Una volta sistemati i propri mezzi ed in attesa della partenza hanno potuto assaggiare i cocktails (analcolici!) preparati dal barman Red Bull, new entry tra i collaboratori.

Poco dopo le 20,30 è stata data la partenza al giro turistico, che quest’anno si è diretto a Vignai per poi ridiscendere, tra foschia e cielo terso, verso Sanremo con un serpentone rumoroso ed illuminato che ha suscitato l’attenzione dei passanti.

Rientrati in valle Armea tutti a tavola per la cena, e per finire la passerella dei Minions più belli, con premiazione finale per i gruppi presenti.

«Un doveroso ringraziamento va ai ragazzi del Carrefour Market che hanno preparato gli stuzzichini per l’aperitivo e l’ottima cena, ai barman Red Bull, ed a tutti i volontari che hanno collaborato alla riuscita dell’evento, con un arrivederci al Motogiro della Strega, in calendario per Domenica 6 Ottobre» dicono gli organizzatori.