Taggia, Loris Guerrini alla Gragnana-Varliano: «E’ stato un weekend molto positivo»

Taggia. Il tabiese Loris Guerrini del Guerrini Racing Team nel fine settimana ha partecipato alla 6ª prova del campionato italiano velocità salita: la Gragnana-Varliano.

«E’ stato un weekend molto positivo – racconta Loris Guerrini – Solo il sabato nella prima salita ho avuto un piccolo problema subito risolto per la seconda prova, mentre la domenica sono riuscito ad ottenere la pole position vittoria gara uno e vittoria gara due su una strada che a me non fa particolarmente impazzire».

Il prossimo appuntamento per il giovane pilota sarà l’8 settembre alla Saline-Volterra, valida come penultima prova del campionato italiano.