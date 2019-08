Taggia. Nonostante diverse segnalazioni la pista ciclopedonale, in parecchi tratti, giace ancora nell’incuria e nel degrado.

Ringhiere divelte, rifiuti abbandonati e piante non curate la fanno da padrone. Inoltre, come testimonia una delle foto a corredo, c’è ancora la fontanella rotta ed inutilizzabile.

Non un bel biglietto da visita per la cittadina rivierasca, specialmente in questi giorni d’estate, quando si registra in maggior afflusso turistico.