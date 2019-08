“Sulle tracce dei Famosi”, i bambini alla scoperta dei personaggi che hanno reso celebre e bella Bordighera

Bordighera. Domani, 7 agosto, presso I Giardini Winter in via Lodovico Winter 6 , località Arziglia, dalle 16.30 sino alle 19.30 avrà luogo il percorso emozionale pittorico “Sulle tracce dei Famosi” rivolto ai bambini di età compresa tra 5 e 10 anni.

L’iscrizione è vivamente consigliata e potrà essere effettuata entro e non oltre lunedì 5 agosto presso la libreria Mondadori, via Vittorio Emanuele 252. telefono 0184 268249 oppure con messaggio “Whatsapp” o sms al numero 3381557785 specificando nome, cognome ed età del bambino. Aderendo al progetto “Summer in Winter”, fortemente voluto dalla signora Gulshan Antwalle, che intende portare l’attenzione sulla valorizzazione e cura dei Giardini Winter, abbiamo scelto di focalizzare il nostro progetto proprio sulla figura di Lodovico Winter e sui personaggi che si sono relazionati con lui sul nostro territorio.

E’ nato così ”Sulle Tracce dei Famosi”, format che ha l’intento di trasmettere ai bambini l’interesse per i personaggi che hanno reso celebre e bella Bordighera nel periodo che sta a avallo tra l’800 e il 900 Sarà un incontro emozionale con persone conosciute del nostri giorni, in qualche modo legate a queste figure del passato, che ne descriveranno la personalità attraverso curiosità ed aneddoti.

Al termine del percorso I bambini potranno manifestare le emozioni provate attraverso un disegno, da realizzare in loco con II materiale fornito dall’organizzazione. Ogni bimbo riceverà una “Pergamena di Partecipazione” firmata dal sindaco e un piccolo ricordo da portare a casa unitamente al proprio disegno. Ringraziamo di cuore tutti coloro che con entusiasmo hanno accolto la proposta di aderire al progetto mostrandosi in linea con Ia nostra speranza, quella di seminare un piccolo seme nei futuri adolescenti della città, avvicinandoli ad un passato non così remoto, rendendo loro famigliari e perchè no, simpatiche, persone che hanno segnato così profondamente il luogo in cui viviamo. Ci auguriamo che questo seme possa germogliare: che nei giovani di domani cresca il rispetto per ciò che appartiene a tutti noi: il nostre territorio e la nostra cultura.