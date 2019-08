Diano Marina. Successo per la gara podistica “Diano all’alba” corsa podistica a passo libero aperta a tutti.

«Ammetto -spiega Cristian Mallardo – che organizzare un evento del genere non è stato facile, il mio obbiettivo era portare tanta gente per far vedere l’alba sulla passeggiata di Diano Marina. Si sono presentati ben 367 partecipanti uno di questo un portiere del campionato di serie A Stefano Sorrentino che si è messo a disposizione per tutti i partecipanti per fare foto. Ringrazio tutti gli sponsor locali, la polizia municipale, il Comune, la Croce Rossa, i cronometristi, tutto lo staff che ha prestato assistenza lungo il percorso, il presentatore Carmine Esposito, la Dianese&Golfo con il presidente Luca Spandre. Colgo l’occasione di invitarvi il 1° settembre a Tovo Faraldi per la 4° edizione della corsa dei Faraldi il cui ricavato andrà al Gaslini per la ricerca neuroblastoma infantile costo iscrizione a offerta».

I primi classificati uomini e donne: Lorenzo Perlo in 20 minuti e 45 secondi (il migliore podista locale è stato l’imperiese Eros Gandolfi, quarto in 22 minuti e sette secondi).

Tra le donne vittoria della genovese Giorgia Testa in 26 minuti e 24 secondi, davanti all’imperiese Benedetta Cammalleri, seconda in 27 minuti e nove secondi, e alla dianese Marta Sciandini, terza in 27 minuti e 15 secondi quarta Marina Isoleri.

Hanno collaborato con Mallardo Claudio Macri, Cosimo Borgese e Angelo Mistri.