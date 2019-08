Taggia. “Strings for Freddie” (the dream) approda in provincia e più precisamente ad Arma di Taggia, questo spettacolo che trae energia dalla mitica figura di Freddie Mercury e lo reinterpreta in una chiave teatrale e magica ideato da Matteo Merli e Stefano Guarnieri.

“14 anni fa, durante la mia breve permanenza di un anno nel centro storico, ho sognato questo spettacolo. Interamente.” Così ci racconta Matteo Merli ideatore e regista dello Spettacolo “Nel sogno era più teatrale che musicale ma essendo io più cantante che attore ho trasformato l’idea originale più vicino alle mie compentenze. Lo spettacolo è diventato invece che un mio sogno un “suo” (di Freddie) sogno, come se la sua energia creativa si fosse fermata in un limbo tra la veglia e il sonno e avesse creato un mondo settecentesco dove lui stesso, incarnato da un manichino con la sua giacca gialla storica, fosse spettatore assente e presente mentre un cantore e un quartetto d’archi riproponevano le sue canzoni. In un trernsfert che paragona Freddie Mercury alla tradizione dei Controtenori Sopranisti come Farinelli.

“Strings for Freddie” è un sogno che trasporta la musica di Freddie Mercury e dei Queen in una visionaria dimensione barocca dove il confine tra vita e morte e tra sogno e realtà si apre, trasformandosi nel palcoscenico sul quale viene raccontata l’essenza di un artista, trasfigurando la sua arte attraverso un quartetto d’archi e una voce che ne liberano le più intime vibrazioni.

“Strings for Freddie” (the dream) di Matteo Merli e Stefano Guarnieri:

Quartetto d’archi:

Roberto Piga Violino

Gabriele Imparato Violino

Ilaria Bruzzone Viola

Arianna Menesini Violoncello

Direzione e Arrangiamenti :

M° Stefano Guarnieri

Appuntamento a martedì 20 agosto alle ore 21,30 presso il Lido Idelmery di Arma di Taggia, ingresso libero.