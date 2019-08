Stagione 2019-2020, è iniziato il ritiro della Sanremese a Ormea

Sanremo. Il ritiro, in vista della nuova stagione 2019/20, per la Sanremese è cominciato sotto i migliori auspici. Ottima come sempre l’accoglienza presso l’Albergo Ristorante Payarin, così come in splendide condizioni si è presentato il manto erboso del campo sportivo “Danilo Balbis” dove nel pomeriggio si è svolto il primo allenamento.

Agli ordini di mister Nicola Ascoli e del suo staff, sotto gli occhi vigili del preparatore atletico Francalberto Garofalo, i biancoazzurri hanno svolto una seduta di un paio di ore, dedicata sia all’ossigenazione dei muscoli, sia ad esercitazioni sulla tecnica di base. L’allenamento si è concluso con una partitella mista a campo ridotto. Hanno lavorato a parte Rizzo e Spinosa, mentre è rientrato in gruppo Fenati.

Da oggi sono previste doppie sedute giornaliere. Al mattino si lavorerà sulla forza e sulle lunghe distanze, per mettere benzina nelle gambe, mentre nel pomeriggio si punterà sulla tecnica e sulla tattica.

Questo è il programma di una giornata tipo nel ritiro di Ormea:

Colazione ore 7.30

Allenamento ore 9.30

Pranzo ore 13.00

Merenda ore 15.30

Allenamento ore 17.00

Cena ore 20

Rientro in camera ore 22.30

Per il momento, in questi giorni, non sono previste amichevoli. Più probabile un test, invece, il 13 agosto in notturna al Comunale, alla fine della settimana di ritiro. L’avversario sarà ufficializzato a breve.