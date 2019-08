Ventimiglia. Tanto spavento per commessa e cliente, nonché una boutique con tanta merce da buttare oggi, verso le 17, in centro città. Con tutta probabilità a causa di un corto al quadro elettrico un piccolo incendio si è sviluppato nel negozio di vestiti “Yes” all’angolo tra via Cavour e via Metella.

Più che le fiamme, subito domate dall’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, a danneggiare i capi di vestiario all’interno dei locali è stato l’odore acre del fumo che si è sprigionato dal rogo. Oltre ai pompieri sono intervenuti anche gli agenti del commissariato ed una pattuglia della polizia locale che ha temporaneamente bloccato il traffico nella zona coinvolta dall’emergenza, deviandolo sul mare.

Presenti per un sopralluogo anche i tecnici di Enel.

Video di Lillo Di Franco