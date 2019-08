Sindaco di Ventimiglia minacciato di morte, l’assessore regionale Scajola: «Massima solidarietà a Scullino»

Ventimiglia. L’assessore regionale Marco Scajola esprime solidarietà nei confronti del sindaco Gaetano Scullino per le minacce ricevute.

«Massima solidarietà, stima e riconoscenza al sindaco Gaetano Scullino che sta facendo, con la sua sua giunta, un ottimo lavoro per la città di Ventimiglia e per il territorio con coraggio e determinazione. Dobbiamo ringraziare uomini e amministratori che come lui dedicano l’intera giornata, ogni attimo all’amministrazione pubblica nell’interesse esclusivo dei suoi cittadini» – dichiara l’assessore regionale Marco Scajola.