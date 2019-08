Si alza il sipario sulla lunga settimana di Ferragosto targata Bay Club Sanremo

Sanremo. Il caldo è alle stelle, i lidi sono gremiti di turisti provenienti da ogni dove e il Bay Club si sta preparando per il Ferragosto più bollente della Riviera dei Fiori. Il calendario degli eventi della discoteca racchiusa fra i due porti di Sanremo è infatti pronto per alzare il sipario per cinque giorni consecutivi di divertimento assicurato sotto le stelle.

Ecco gli appuntamenti in programma:

Mercoledì 14 agosto: il Gran Galà di Ferragosto, la notte della viglia a partire dalle 20.00 con la cena a buffet, alle 22.30 posto in prima fila per godersi i fuochi d’artificio sul porto e a seguire musica fino a tarda notte. Cast artistico: dj Maurizio Caresana, dj Daniele Pavarino, voice Lorenzo Casalino, voice Jay di Maggio

Giovedì 15 agosto: “Day”, il primo beach party di Ferragosto, organizzato presso i Bagni Azzurri, una vera festa in spiaggia per ballare coccolati dal sole, musica, cocktail e un grande show in un evento mai visto prima. Cast artistico: dj Francesco Pittaluga, dj Fabry Violino, dj Daniele Pavarino, voice Lorenzo Casalino, joice Jay di Maggio, live Sax Gianni Denitto, “Night”, party al Bay Club, una serata per chiudere il cerchio dei festeggiamenti dalle 23.30. Cast artistico: dj Marco Branky, dj Daniele Pavarino, voice Lorenzo Casalino

Venerdì 16 agosto: il primo dei classici appuntamenti del Bay Club, il venerdì notte dedicato alla migliore musica dal 2000 al 2010: Bay’N Spray, dalle 23.30. Cast artistico: dj Andy e dj Daniele Pavarino

Sabato 17 agosto: Bay Music Saturday, la migliore musica commerciale del panorama nazionale e non solo, la notte per i veri amanti del divertimento di Sanremo, on air dalle 23.30. Cast artistico: dj Marco Branky, dj Daniele Pavarino, voice Lorenzo Casalino

Domenica 18 agosto: La domenica più amata della riviera, That’s Amore, cena a buffet dalle 20.00 e a seguire un party senza fine, coccolati dal fruscio delle onde del mare. Cast artistico: dj Maurizio Caresana, dj Daniele Pavarino, voice Jay di Maggio

Infoline

+39 3472692890

Instagram / Facebook: Bay Club Sanremo

www.bayclubsanremo.it

baysanremo@gmail.com

Discoteca Bay, Corso Trento Trieste 12, 18038 Sanremo