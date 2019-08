Serie D, calendario della stagione 2019-2020: la Sanremese gioca contro Caronnese alla prima giornata

Sanremo. Sono stati definiti oggi i calendari della stagione 2019-2020 di serie D. La Sanremese giocherà durante la prima giornata del girone A fuori casa contro la Caronnese. Il campionato inizierà il 1° settembre.

Gli incontri della prima giornata del girone A: Bra vs Borgosesia, Caronnese vs Sanremese, Fezzanese vs Casale, Fossano vs Prato, Lavagnese vs Ghivizzano, Lucchese vs Chieri, Seravezza vs Savona, vs Real Forte Querceta, Verbania vs Ligorna.